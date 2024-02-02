Съемки новогодней комедии «Шале» начались на Красной поляне в Сочи
Съемки новогодней лирической комедии «Шале» режиссера Ольги Френкель начались на Красной поляне в Сочи, в фильме участвуют Гоша Куценко, Анна Михалкова, Владимир Яглыч, Полина Максимова и Степан Девонин.
Фильм снимается при поддержке онлайн-кинотеатра PREMIER и телеканала ТНТ. В широкий прокат комедия выйдет в конце 2024 года, затем будет эксклюзивно доступна в онлайн-кинотеатре PREMIER.
По сюжету картины Ольга Гаврилова с молодым бойфрендом Кириллом приезжают на горнолыжный курорт встретить Новый год, но из-за ошибки турагентства оказываются под одной крышей с бывшим мужем Ольги Федором и его очаровательной подругой Мариночкой. Романтический новогодний уикенд грозит обернуться для обеих пар сущим кошмаром, поэтому Ольга и Федор решают скрыть от своих новых пассий, что когда-то они были женаты.
По словам Ольги Френкель, фильм рассказывает о том, как драматичный развод одних людей по иронии судьбы стал причиной романтической истории других. По словам режиссера, актеров на главную роль искали довольно долго, но «в итоге из четверых героев на две роли утвердили тех, кого я изначально представляла, когда писала сценарий».
Гоша Куценко, исполнитель роли Федора, выразил надежду, что «Шале» станет вечным кино и украшением новогодней России. Полина Максимова исполнила роль Мариночки, Анна Михалкова сыграла Ольгу, Владимир Яглыч сыграл Кирилла.
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