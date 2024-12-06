Съемки нового сериала по «Гарри Поттеру» стартуют летом 2025 года

Съемки нового сериала по серии книг британской писательницы Джоан Роулинг о «Гарри Поттере» стартуют в Великобритании летом 2025 года, сообщает Variety.

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Режиссером на проект приглашен Марк Майлод, который известен по работе над сериалами «Бесстыдники» и «Игра престолов». В настоящее время он занят выбором актеров.

Уже известно, что в январе 2025 года с наиболее успешными кандидатами пройдет воркшоп.

Ранее был анонсирован сборник музыки к восьми фильмам о Гарри Поттере, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Государственный Кремлёвский Дворец
ТЕГИ:АктерыРежиссерСериалГарри Поттер

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