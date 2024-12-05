СМИ: В сериале о Гарри Поттере появится темнокожий профессор Снейп
Британский актер Паапа Эссьеду может сыграть роль профессора Северуса Снейпа в новом сериале по франшизе о юном волшебнике Гарри Поттере. Об этом пишет журнал The Hollywood Reporter, ссылаясь на источники.
По данным издания, темнокожему артисту, родившемуся в семье выходцев из Ганы, уже предложили роль Снейпа. Начались ли официальные переговоры, неизвестно. The Hollywood Reporter напоминает, что Эссьеду ранее снимался в проектах «Убийство в Восточном экспрессе» и «Черное зеркало».
Сериал о Гарри Поттере от американской телекомпании HBO планируют выпустить в 2026 году. Пока ни одного артиста официально не выбрали для участия в проекте.
Между тем компания Sky Group подала в суд на Warner Bros. из-за нарушения договора о показе будущего сериала о Гарри Поттере, пишет 360.ru. Отмечается, что Sky Group владеет правами на распространение контента кинопроизводителя в Великобритании, однако Warner Bros. запланировала показ проекта в Европе на собственном стриминге.
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