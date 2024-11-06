Съемки фильма «Мажор в Дубае» начались в ОЭА
Съемки фильма «Мажор в Дубае» начались на территории Объединенных Арабских Эмиратов, сообщили в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Полнометражную картину в производство запустил продюсерский центр «Плюс студия».
Речь идёт о третьем фильме серии и продолжении отечественной франшизы, премьера которой прошла в 2014 году. Режиссером новой ленты стал Егор Чичканов. В главных ролях снимаются состоялась Павел Прилучный, Павел Чинарев, Елизавета Шакира, Вита Корниенко, Александр Обласов и Линда Лапиньш.
По сценарию герой Чинарева и его товарищи оказываются вовлеченными в аферу, организованную группой международных мошенников. Как заявили создатели фильма, он будет представлять собой экшен и визуальный аттракцион, наполненный спецэффектами.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», выход фильма в прокат запланирован на 2025 год. Сначала «Мажора в Дубае» покажут в кинотеатрах, после чего он станет доступен на «Кинопоиске».
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