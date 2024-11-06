Съемки фильма «Мажор в Дубае» начались в ОЭА

Съемки фильма «Мажор в Дубае» начались на территории Объединенных Арабских Эмиратов, сообщили в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Полнометражную картину в производство запустил продюсерский центр «Плюс студия».

Речь идёт о третьем фильме серии и продолжении отечественной франшизы, премьера которой прошла в 2014 году. Режиссером новой ленты стал Егор Чичканов. В главных ролях снимаются состоялась Павел Прилучный, Павел Чинарев, Елизавета Шакира, Вита Корниенко, Александр Обласов и Линда Лапиньш.

«Слово пацана» и треш-стримы: Милонов назвал контент, который не смотрят его дети

По сценарию герой Чинарева и его товарищи оказываются вовлеченными в аферу, организованную группой международных мошенников. Как заявили создатели фильма, он будет представлять собой экшен и визуальный аттракцион, наполненный спецэффектами.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», выход фильма в прокат запланирован на 2025 год. Сначала «Мажора в Дубае» покажут в кинотеатрах, после чего он станет доступен на «Кинопоиске».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: kinopoisk.ru
ТЕГИ:ДубайСъемкиФильм

Горячие новости

Все новости

партнеры