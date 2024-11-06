Съемки фильма «Мажор в Дубае» начались в ОЭА

По сценарию герой Чинарева и его товарищи оказываются вовлеченными в аферу, организованную группой международных мошенников. Как заявили создатели фильма, он будет представлять собой экшен и визуальный аттракцион, наполненный спецэффектами.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», выход фильма в прокат запланирован на 2025 год. Сначала «Мажора в Дубае» покажут в кинотеатрах, после чего он станет доступен на «Кинопоиске».

