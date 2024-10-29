Съемки фильма «Лермонтов» стартовали в России
Съёмки фильма «Лермонтов» стартовали в России конце октября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании СТВ.
В сообщении говорится, что режиссёром проекта стал Бакур Бакурадзе, а роль поэта исполнит Илья Озолин. Также в актёрский состав вошли Вера Енгалычева, Евгений Романцов, Дмитрий Соломыкин и другие.
Действие картины развернётся в Пятигорске у подножия горы Машук за несколько часов до дуэли Лермонтова и его друга Мартынова.
«Два дня назад – приятели, в одночасье – непримиримые враги... Родственники, друзья, знакомые дуэлянтов пытаются предотвратить поединок», - рассказали в кинокомпании.
Дата премьеры ленты пока не объявлена.
Ранее кинокомпания «Стар Медиа Дистрибьюшн» объявила о намерении снять психологический фильм «Лермонтов» о жизни русского писателя, который пытается жениться на светской красавице Екатерине Сушковой и познакомиться с Александром Пушкиным, чтобы показать ему свои произведения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru