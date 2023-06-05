Съемки четвертой части «Последнего богатыря» начнутся летом

Действие картины «Последний богатырь. Наследние» развернется спустя 20 лет после событий третьей части. Над проектом также будут работать онлайн-кинотеатр START и телеканал «Россия».

Все три предыдущих серии франшизы входят в десятку самых кассовых отечественных фильмов.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил о планах продюсерской компании «Наше шоу» создать из фильма «Чебурашка» музыкально-цирковое представление.

