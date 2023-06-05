Съемки четвертой части «Последнего богатыря» начнутся летом
Режиссер Антон Маслов приступит к съемкам четвертой части «Последнего богатыря» этим летом. Об этом сообщается в пресс-релизе, имеющимся в распоряжении редакции НСН.
Действие картины «Последний богатырь. Наследние» развернется спустя 20 лет после событий третьей части. Над проектом также будут работать онлайн-кинотеатр START и телеканал «Россия».
Все три предыдущих серии франшизы входят в десятку самых кассовых отечественных фильмов.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил о планах продюсерской компании «Наше шоу» создать из фильма «Чебурашка» музыкально-цирковое представление.
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