Съемки четвертой части «Последнего богатыря» начнутся летом

Режиссер Антон Маслов приступит к съемкам четвертой части «Последнего богатыря» этим летом. Об этом сообщается в пресс-релизе, имеющимся в распоряжении редакции НСН.

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Действие картины «Последний богатырь. Наследние» развернется спустя 20 лет после событий третьей части. Над проектом также будут работать онлайн-кинотеатр START и телеканал «Россия».

Все три предыдущих серии франшизы входят в десятку самых кассовых отечественных фильмов.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил о планах продюсерской компании «Наше шоу» создать из фильма «Чебурашка» музыкально-цирковое представление.

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ФОТО: онлайн-кинотеатр START
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