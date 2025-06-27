Виниловый саундтрек из «Игры в кальмара» сравнили с «Криминальным чтивом»

Саундтреки на виниле - нишевая история, однако люди часто приобретают пластинки как культурный артефакт, а не музыкальный, сказал НСН Святослав Кононов.

Тираж виниловых пластинок с саундтреком из сериала «Игра в кальмара» все же раскупят, как культурный артефакт, а секрет успешных продаж саундтрека к «Криминальному чтиву» на виниле связан с классикой рока 70-х, заявил НСН соавтор тематического YouTube-канала о виниле Святослав Кононов.

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Сегодня, 27 июня, вышел финальный сезон сериала «Игра в кальмара». Также в продажу поступила виниловая пластинка с музыкой из сериала. При этом самым популярным саундтреком на виниле считается пластинка «Криминальное чтиво». Кононов отметил, что саундтреки на виниле приходятся по душе не всем меломанам.

«Саундтреки на виниле - это очень нишевая вещь, не все меломаны подобное приобретают. Это воспринимается как сборник, а не как полноценный альбом артиста. Подобный продукт предназначен для фанатов определенного фильма или сериала. В случае с «Криминальным чтивом» удачно совпали несколько факторов: классические рок-композиции 70-х, которые так нравятся меломанам и очень культовый статус самого фильма. Это, скорее, исключение из правил, писанных под саундтреки на виниле», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, поклонники «Игры в кальмара» раскупят весь тираж виниловых пластинок с саундтреками из сериала.

«Я думаю, что тираж винила по «Игре в кальмара» все же раскупят, потому что пластинки же часто покупают как артефакты, как дополнение к своей коллекции, а не для прослушивания. Это как статуэтки героев из фильма, книга комиксов и так далее. Это, скорее, культурный артефакт, а не музыкальный», - заключил эксперт.

Второй сезон «Игры в кальмара» вышел 26 декабря 2024 года. В первом 456 участников сражались за выживание в смертельных конкурсах и большой денежный приз.

Ранее режиссер и худрук театра «Модерн» Юрий Грымов рассказал в эфире НСН, что многие российские магазины, занимающиеся продажей виниловых пластинок, устанавливают необоснованно высокие цены на диски.

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ФОТО: Netflix
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