Виниловый саундтрек из «Игры в кальмара» сравнили с «Криминальным чтивом»
Саундтреки на виниле - нишевая история, однако люди часто приобретают пластинки как культурный артефакт, а не музыкальный, сказал НСН Святослав Кононов.
Тираж виниловых пластинок с саундтреком из сериала «Игра в кальмара» все же раскупят, как культурный артефакт, а секрет успешных продаж саундтрека к «Криминальному чтиву» на виниле связан с классикой рока 70-х, заявил НСН соавтор тематического YouTube-канала о виниле Святослав Кононов.
Сегодня, 27 июня, вышел финальный сезон сериала «Игра в кальмара». Также в продажу поступила виниловая пластинка с музыкой из сериала. При этом самым популярным саундтреком на виниле считается пластинка «Криминальное чтиво». Кононов отметил, что саундтреки на виниле приходятся по душе не всем меломанам.
«Саундтреки на виниле - это очень нишевая вещь, не все меломаны подобное приобретают. Это воспринимается как сборник, а не как полноценный альбом артиста. Подобный продукт предназначен для фанатов определенного фильма или сериала. В случае с «Криминальным чтивом» удачно совпали несколько факторов: классические рок-композиции 70-х, которые так нравятся меломанам и очень культовый статус самого фильма. Это, скорее, исключение из правил, писанных под саундтреки на виниле», - сказал собеседник НСН.
По его словам, поклонники «Игры в кальмара» раскупят весь тираж виниловых пластинок с саундтреками из сериала.
«Я думаю, что тираж винила по «Игре в кальмара» все же раскупят, потому что пластинки же часто покупают как артефакты, как дополнение к своей коллекции, а не для прослушивания. Это как статуэтки героев из фильма, книга комиксов и так далее. Это, скорее, культурный артефакт, а не музыкальный», - заключил эксперт.
Второй сезон «Игры в кальмара» вышел 26 декабря 2024 года. В первом 456 участников сражались за выживание в смертельных конкурсах и большой денежный приз.
Ранее режиссер и худрук театра «Модерн» Юрий Грымов рассказал в эфире НСН, что многие российские магазины, занимающиеся продажей виниловых пластинок, устанавливают необоснованно высокие цены на диски.
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