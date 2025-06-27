По его словам, поклонники «Игры в кальмара» раскупят весь тираж виниловых пластинок с саундтреками из сериала.

«Я думаю, что тираж винила по «Игре в кальмара» все же раскупят, потому что пластинки же часто покупают как артефакты, как дополнение к своей коллекции, а не для прослушивания. Это как статуэтки героев из фильма, книга комиксов и так далее. Это, скорее, культурный артефакт, а не музыкальный», - заключил эксперт.

Второй сезон «Игры в кальмара» вышел 26 декабря 2024 года. В первом 456 участников сражались за выживание в смертельных конкурсах и большой денежный приз.

Ранее режиссер и худрук театра «Модерн» Юрий Грымов рассказал в эфире НСН, что многие российские магазины, занимающиеся продажей виниловых пластинок, устанавливают необоснованно высокие цены на диски.

