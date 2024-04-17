«Семь игроков»: Интерес к оригинальным российским сериалам упал на треть
В первом квартале 2024 года сократилось количество оригинальных проектов, выпущенных российскими онлайн-платформами, а интерес к ним зрителей снизился почти на 30%, сообщили НСН в пресс-службе «Кинопоиска».
Количество «ориджиналс» сократилось с 52 до 44 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сменилась и тройка лидеров по количеству выпущенных оригинальных проектов. В первом квартале 2024 года в ТОП-3 попали онлайн-кинотеатры Premier (11 новинок), Start (11) и Wink (7). В первом квартале прошлого года лидировали Premier (15), Okko (13) и Start (9).
При этом количество игроков на рынке онлайн-платформ сократилось до семи в связи со слиянием more.tv и Wink. Okko выпустил за первые три месяца 6 оригинальных проектов, Kion - 6, «Кинопоиск» - 3, а «Иви» - 2.
Согласно индексу «Кинопоиск Pro», самыми популярными оригинальными сериалами в первом квартале стали «Постучись в мою дверь в Москве», «Инспектор Гаврилов» и «Золотое дно». В 2023 году в этот период лидировали «Король и Шут», «Фишер» и «Содержанки».
1 апреля в России вышел второй сезон сериала Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие», одну из главных ролей в котором сыграла лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru