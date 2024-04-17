«Семь игроков»: Интерес к оригинальным российским сериалам упал на треть

В первом квартале 2024 года сократилось количество оригинальных проектов, выпущенных российскими онлайн-платформами, а интерес к ним зрителей снизился почти на 30%, сообщили НСН в пресс-службе «Кинопоиска».

Количество «ориджиналс» сократилось с 52 до 44 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сменилась и тройка лидеров по количеству выпущенных оригинальных проектов. В первом квартале 2024 года в ТОП-3 попали онлайн-кинотеатры Premier (11 новинок), Start (11) и Wink (7). В первом квартале прошлого года лидировали Premier (15), Okko (13) и Start (9).