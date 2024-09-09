«Сегун» выиграл 14 наград «Эмми» и установил рекорд премии

Сериал FX «Сегун» установил рекорд премии «Эмми» — его авторам вручили 14 наград за один сезон, отмечает Associated Press.

Война, надежда и любовь: Педро Альмодовар и «Бруталист» выиграли Венецианский кинофестиваль

Церемония Creative Arts Emmys прошла на минувших выходных. Главные сериалы и актеров американского телевидения назовут 16 сентября.

Еще до вручения сериал о феодальной войне в Японии «Сегун» установил рекорд премии по числу номинаций — проект был представлен в 25 категориях. По итогу сериал заработал 13 статуэток «Эмми» за операторскую работу, выдающийся кастинг, грим, прически, монтаж, сведение звука и так далее. Актер Нестор Карбонелл также получил «Эмми» лучшему приглашенному актеру в драматическом сериале.

На основной церемонии сериал может заработать еще до 5 наград.

В семи комедийных категориях одержал победу третий сезон «Медведя». Несколько статуэток забрали третий сезон «Утреннее шоу», «Олененок», «Рипли», новый сезон «Убийств в одном здании», финальный сезон «Короны» и «Мистер и миссис Смит».

Ранее, говоря о кинофестивале в Венеции, режиссер Александр Сокуров заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что сильная программа кинофестиваля связана с европейскими страхами.

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ФОТО: AP/TASS
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