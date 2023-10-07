«Сегодня в 6:30 мы проснулись от сирен»: Максим Галкин об обстановке в Израиле

По его словам, они сегодня утром проснулись от сирен. Будет ли он уезжать из страны, где разгорелся конфликт, Галкин не уточнил.

СМИ со ссылкой на друзей певицы Аллы Пугачевой пишут, что Алла с семьей в ближайшие дни приедут из Израиля в Латвию.

Рано утром 7 октября Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. По оценке ЦАХАЛ, боевики выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге страны.

По последним данным, в Израиле число погибших из-за нападения ХАМАС составляет минимум 100 человек, еще 900 человек пострадали, передает «Радиоточка НСН».

