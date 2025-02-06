«Съедают друг друга»: Кинотеатры потеряли до 20% зрителей из-за детского контента

«В начале этого года мы наблюдали два семейных фильма «Волшебник Изумрудного города» и «Финист. Первый богатырь», один поддерживала компания «Централ Партнершип, а второй - «НМГ Кинопрокат». Сошлись два информационных монстра, которые сделали шикарную информационную поддержку. Но это все-таки детский контент, взрослого контента не было вообще. 20-30% вечерних сеансов просто не собрали то, что могли собрать. В итоге новогодние праздники по посещаемости сильно свалились. От 10 до 20% в зависимости от области. Это объясняется именно нехваткой взрослого контента. После семи вечера кинотеатры пустуют. Прошлый Новый год был более удачным, потому что были «Бременские музыканты» для детей, и «Холоп» для взрослой аудитории. Этот Новый год по посещаемости стал провальным», - рассказал он.

По его словам, следующий Новый год может снова провалиться, так как «Чебурашка», «Простоквашино» и «Буратино» просто «съедят» друг друга.

«В следующий Новый год будет коллапс на российском рынке, заявлено сразу три больших семейных проекта от разных холдингов – второй «Чебурашка», «Простоквашино» и «Буратино». Если они втроем зайдут, получится то же самое. Они будут «съедать» друг друга, но это именно история для семей, для детей. Только у «Чебурашки» будет поддержка Фонда кино, но это уже и так бренд, его ждут все кинотеатры. Два других фильма заходят без поддержки, но у каждого из них есть потенциал на два миллиарда», - отметил собеседник НСН.

В «Чебурашке 2» вновь сыграют Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Фёдор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин и другие. Премьера картины состоится 1 января 2026 года.

Ранее Сергей Гармаш заявил, что параллельно со съёмками «Чебурашки 2» и начнётся работа над фильмом «Чебурашка 3», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».







