«Съедают друг друга»: Кинотеатры потеряли до 20% зрителей из-за детского контента
Алексей Воронков заявил НСН, что новогодние праздники по посещаемости сильно провалились из-за отсутствия контента для взрослой аудитории.
Сегодня на первый план в киноиндустрии выходит борьба «информационных монстров», которые зарабатывают на детских сказках, заявил НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. При этом он подчеркнул, что кинотеатры теряют взрослую аудиторию.
Российские фильмы, снятые при поддержке Фонда кино, стали чаще окупаться в прокате. Если в 2022 году из 26 таких лент коммерчески успешной стала только одна, то в 2024 из 25 картин прибыль создателям принесли уже пять проектов, следует из подсчетов РБК на основе данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Воронков отметил, что сегодня на первый план выходит борьба «информационных монстров».
«В начале этого года мы наблюдали два семейных фильма «Волшебник Изумрудного города» и «Финист. Первый богатырь», один поддерживала компания «Централ Партнершип, а второй - «НМГ Кинопрокат». Сошлись два информационных монстра, которые сделали шикарную информационную поддержку. Но это все-таки детский контент, взрослого контента не было вообще. 20-30% вечерних сеансов просто не собрали то, что могли собрать. В итоге новогодние праздники по посещаемости сильно свалились. От 10 до 20% в зависимости от области. Это объясняется именно нехваткой взрослого контента. После семи вечера кинотеатры пустуют. Прошлый Новый год был более удачным, потому что были «Бременские музыканты» для детей, и «Холоп» для взрослой аудитории. Этот Новый год по посещаемости стал провальным», - рассказал он.
По его словам, следующий Новый год может снова провалиться, так как «Чебурашка», «Простоквашино» и «Буратино» просто «съедят» друг друга.
«В следующий Новый год будет коллапс на российском рынке, заявлено сразу три больших семейных проекта от разных холдингов – второй «Чебурашка», «Простоквашино» и «Буратино». Если они втроем зайдут, получится то же самое. Они будут «съедать» друг друга, но это именно история для семей, для детей. Только у «Чебурашки» будет поддержка Фонда кино, но это уже и так бренд, его ждут все кинотеатры. Два других фильма заходят без поддержки, но у каждого из них есть потенциал на два миллиарда», - отметил собеседник НСН.
В «Чебурашке 2» вновь сыграют Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Фёдор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин и другие. Премьера картины состоится 1 января 2026 года.
Ранее Сергей Гармаш заявил, что параллельно со съёмками «Чебурашки 2» и начнётся работа над фильмом «Чебурашка 3», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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