Сборы якутского кинематографа превысили исторический максимум

Отмечается, что с января фильмы республиканских режиссеров в кинотеатрах посмотрели уже свыше 250 тысяч зрителей. Так, в 2022 году при доле якутских фильмов в кинопрокате в 34%, общий кассовый сбор составил 79 миллионов рублей.

Ранее, 27 сентября, Минкульт РФ отозвал прокатное удостоверение у якутского фильма «Айта». Это произошло после того, как Роскомнадзор направил российским аудиовизуальным сервисам требование удалить «Айту». Служба пояснила, что выявила в фильме «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов РФ», передает «Радиоточка НСН».

