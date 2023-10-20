Сборы якутского кинематографа превысили исторический максимум
Сборы якутского кинематографа с начала 2023 года превысили исторический максимум, который был зафиксирован в прошлом году, они составили 80 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте правительства Якутии.
Отмечается, что с января фильмы республиканских режиссеров в кинотеатрах посмотрели уже свыше 250 тысяч зрителей. Так, в 2022 году при доле якутских фильмов в кинопрокате в 34%, общий кассовый сбор составил 79 миллионов рублей.
Ранее, 27 сентября, Минкульт РФ отозвал прокатное удостоверение у якутского фильма «Айта». Это произошло после того, как Роскомнадзор направил российским аудиовизуальным сервисам требование удалить «Айту». Служба пояснила, что выявила в фильме «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов РФ», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru