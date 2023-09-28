Бурнашев заявил, что продолжит снимать кино в России, несмотря на запрет «Айты»

Режиссер Степан Бурнашев, создатель якутского фильма «Айта», заявил, что продолжит снимать фильмы в России, несмотря на ситуацию с отзывом у этой картины прокатного удостоверения.

В своем Telegram-канале он сообщил, что не будет «плакаться в подушку». В жизни, указал он, бывают «более значимые трагедии и потери». Бурнашев отметил, что будет и дальше снимать кино в своей стране, потому что это его дом.

В парламенте Якутии призвали дать экспертную оценку запрета фильма «Айта»

Ранее, 27 сентября, Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение у фильма «Айта». Об этом стало известно после того, как фильм запретил Роскомнадзор: кинокритики РКН усмотрели в фильме национализм, отметив, что подчеркиваются хорошие черты якутов и плохие черты русских.

При этом в феврале 2022 года Минкультуры выдало «Айте» прокатное удостоверение с маркировкой 16+ для показа в кинотеатрах.

В пятницу, 22 сентября, Бурнашев, за которого заступились глава Якутии Айсен Николаев и коллеги по творческому цеху, говорил «Радиоточке НСН», что попробует выяснить причины запрета у представителей РКН.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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