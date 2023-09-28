Бурнашев заявил, что продолжит снимать кино в России, несмотря на запрет «Айты»

Режиссер Степан Бурнашев, создатель якутского фильма «Айта», заявил, что продолжит снимать фильмы в России, несмотря на ситуацию с отзывом у этой картины прокатного удостоверения.

В своем Telegram-канале он сообщил, что не будет «плакаться в подушку». В жизни, указал он, бывают «более значимые трагедии и потери». Бурнашев отметил, что будет и дальше снимать кино в своей стране, потому что это его дом.