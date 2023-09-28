Бурнашев заявил, что продолжит снимать кино в России, несмотря на запрет «Айты»
Режиссер Степан Бурнашев, создатель якутского фильма «Айта», заявил, что продолжит снимать фильмы в России, несмотря на ситуацию с отзывом у этой картины прокатного удостоверения.
В своем Telegram-канале он сообщил, что не будет «плакаться в подушку». В жизни, указал он, бывают «более значимые трагедии и потери». Бурнашев отметил, что будет и дальше снимать кино в своей стране, потому что это его дом.
Ранее, 27 сентября, Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение у фильма «Айта». Об этом стало известно после того, как фильм запретил Роскомнадзор: кинокритики РКН усмотрели в фильме национализм, отметив, что подчеркиваются хорошие черты якутов и плохие черты русских.
При этом в феврале 2022 года Минкультуры выдало «Айте» прокатное удостоверение с маркировкой 16+ для показа в кинотеатрах.
В пятницу, 22 сентября, Бурнашев, за которого заступились глава Якутии Айсен Николаев и коллеги по творческому цеху, говорил «Радиоточке НСН», что попробует выяснить причины запрета у представителей РКН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru