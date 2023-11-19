Сборы «Капитан Марвел 2» в США рухнули на 78%
Фильм «Капитан Марвел 2» по итогам второго уикэнда заработал $10,2 миллиона, сообщают СМИ.
По итогам второго уикэнда сборы фильма рухнули на 78%. Это худшее падение в истории киновселенной Marvel и всей супергероики Голливуда.
Общие сборы «Капитан Марвел 2» достигли $161 миллиона при бюджете $270 миллионов. Отмечается, что для окупаемости фильму нужно собрать не менее полумиллиарда долларов, поскольку половину выручки с продажи билетов забирают кинотеатры.
В Marvel результаты сборов пока не комментировали. На агрегаторах ленту оценили в среднем в 6 баллов из 10.
По данным агентства Reuters, премьеры «Дэдпула 3» и «Блейда» перенесли после завершения забастовки актеров. Фильмы выйдут в прокат в июле 2024 года и ноябре 2025-го соответственно, передает «Радиоточка НСН».
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