Сборы «Капитан Марвел 2» в США рухнули на 78%

По итогам второго уикэнда сборы фильма рухнули на 78%. Это худшее падение в истории киновселенной Marvel и всей супергероики Голливуда.

Общие сборы «Капитан Марвел 2» достигли $161 миллиона при бюджете $270 миллионов. Отмечается, что для окупаемости фильму нужно собрать не менее полумиллиарда долларов, поскольку половину выручки с продажи билетов забирают кинотеатры.

В Marvel результаты сборов пока не комментировали. На агрегаторах ленту оценили в среднем в 6 баллов из 10.

По данным агентства Reuters, премьеры «Дэдпула 3» и «Блейда» перенесли после завершения забастовки актеров. Фильмы выйдут в прокат в июле 2024 года и ноябре 2025-го соответственно, передает «Радиоточка НСН».

