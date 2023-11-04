В Сети появился трейлер сериала «Эхо» о супергероине вселенной Marvel

На YouTube-канале Marvel Entertainment опубликовали трейлер сериала «Эхо».

Новый сериал расскажет историю взросления супергероини вселенной Marvel — союзница Сорвиголовы.

В фильме сыграли Алаква Кокс, Коди Лайтнинг, Винсент Д’Онофрио, Часке Спенсер, Танту Кардинал, Дэвери Джейкобс, Захн МакКларнон и Грэм Грин. Режиссерами выступили Катриона МакКензи и Сидни Фриленд.

Премьера сериала назначена на 10 января на стриминговых площадках Hulu и Disney+.

Ранее трейлер реалити-шоу по сериалу-антиутопии «Игра в кальмара» появился на YouTube-канале Netflix, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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