Сборы фильма «Пророк» с Борисовым достигли 1 млрд рублей
Сборы фильма «Пророк. История Александра Пушкина» режиссера Феликса Умарова с актером-номинантом на «Оскар» Юрием Борисовым в главной роли достигли в прокате 1 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС).
Лента появилась на больших экранах в России 14 февраля и несколько недель подряд возглавляла прокат.
«Пророк» в Борисовым стал пятым фильмом в 2025 году, чьи кассовые сборы превысили 1 млрд рублей. В их число также вошли «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Финист. Первый богатырь» и два фильма, вышедшие в конце 2024 года – «Домовенок Кузя» и «Елки-11».
Сейчас лента «Пророк», по данным ЕАИС, занимает третью строчку в рейтинге самых кассовых отечественных фильмов этого года.
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в интервью НСН заявил, что фильм «Пророк. История Александра Пушкина» проиграл заочную битву картине «Мастер и Маргарита» и теперь в лучшем случае заработает в прокате 1,5 млрд рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru