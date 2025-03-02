Сборы фильма «Пророк» с Борисовым достигли 1 млрд рублей

«Пророк» в Борисовым стал пятым фильмом в 2025 году, чьи кассовые сборы превысили 1 млрд рублей. В их число также вошли «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Финист. Первый богатырь» и два фильма, вышедшие в конце 2024 года – «Домовенок Кузя» и «Елки-11».

Сейчас лента «Пророк», по данным ЕАИС, занимает третью строчку в рейтинге самых кассовых отечественных фильмов этого года.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в интервью НСН заявил, что фильм «Пророк. История Александра Пушкина» проиграл заочную битву картине «Мастер и Маргарита» и теперь в лучшем случае заработает в прокате 1,5 млрд рублей.