«Интрига» помогла? «Пророк» с Борисовым вновь возглавит прокат

Спустя всего несколько дней после появления на больших экранах «Пророк» с Юрой Борисовым в роли Пушкина смог собрать более 500 млн рублей. Однако специалисты пророчат ему кассу в несколько миллиардов.

«"Пророк" — это первый крупный проект после новогодних больших премьер, который претендует на быстрое преодоление планки в миллиард рублей кассовых сборов. Фильм идет на два-три миллиарда. Хайп вокруг проекта в целом, вокруг Юры Борисова и "Аноры", плюс, конечно, фигура Александра Сергеевича Пушкина добавляет проекту очков. Пушкин — это наше все, он своим брендом привлечет зрителей в кинотеатры, как это было в прошлом году с "Онегиным". А Юра Борисов — культурный феномен сегодняшних дней», - сказал член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в интервью НСН.