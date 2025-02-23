«Интрига» помогла? «Пророк» с Борисовым вновь возглавит прокат
По данным ЕАИС, сборы ленты «Пророк. История Александра Пушкина» составляют уже более 759 млн рублей.
Лента режиссера Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина» с номинантом на «Оскар-2025» актером Юрием Борисовым в главной роли может вторые выходные подряд возглавить прокат.
КАССА «ПУШКИНА»
Согласно подсчетам издания «Бюллетень кинопрокатчика», по итогам вторых выходных фильм может собрать еще около 250 млн рублей. По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), в настоящий момент драма-мюзикл собрала уже почти 760 млн рублей (759 млн 192 тысячи 704 рубля).
Спустя всего несколько дней после появления на больших экранах «Пророк» с Юрой Борисовым в роли Пушкина смог собрать более 500 млн рублей. Однако специалисты пророчат ему кассу в несколько миллиардов.
«"Пророк" — это первый крупный проект после новогодних больших премьер, который претендует на быстрое преодоление планки в миллиард рублей кассовых сборов. Фильм идет на два-три миллиарда. Хайп вокруг проекта в целом, вокруг Юры Борисова и "Аноры", плюс, конечно, фигура Александра Сергеевича Пушкина добавляет проекту очков. Пушкин — это наше все, он своим брендом привлечет зрителей в кинотеатры, как это было в прошлом году с "Онегиным". А Юра Борисов — культурный феномен сегодняшних дней», - сказал член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в интервью НСН.
Премьера фильма «Пророк. История Александра Пушкина» состоялась 14 февраля. Роли в картине также исполнили Светлана Ходченкова, Аня Чиповская, Илья Любимов, Сергей Гилев и другие. Продюсерами ленты выступили Петр Ануров, Вадим Верещагин, Леонид Верещагин.
«ИНТРИГА» И «РАЗОЧАРОВАНИЕ»
Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» представляет из себя мюзикл. Он вызвал немало противоречивых отзывов, в том числе тем, что главный герой — поэт Александр Пушкин, в нем читает рэп. Например, народный артист России, актер Олег Меньшиков назвал новую ленту Феликса Умарова неожиданным вариантом байопика.
«Все работы... прекрасны в рамках поставленных режиссером и продюсером задач, все идеально», - сказал он в одной из соцсетей, подчеркнув, что картина «имеет полное право на существование».
При этом Меньшиков рассказал, что ему всегда «чего-то не хватает» в картинах о гениальных людях, так как в подобных фильмах, по его словам, не показывают, «в чем они были другие».
«Они проживали жизнь... и бунтари, и одиночки, и что угодно, но они же были другими людьми! Вот этот секрет "иначе", мне кажется, он до сих пор не раскрыт», - добавил актер.
В свою очередь кинокритик Роман Григорьев считает, что «Пророк» заинтриговал зрителей, но разочаровал своими музыкальными номерами. По его словам, картина показалась любителям Пушкина слишком смелой и даже безумной.
«Интересный момент в том, что зрители не совсем понимали, что это мюзикл. Трейлер настраивает зрителя на другой жанр. Никто не знал, что будут такие экспериментальные подходы в повествовании биографии, например, использование рэпа. Это многих удивило, даже разочаровало, разочаровала именно музыкальная составляющая. Будем смотреть на второй уикенд по сборам, потому что здесь реклама перестает играть роль, начинает работать "сарафан". Пока сборы, конечно, очень хорошие, несмотря на странное сочетание жанров. Типичный зритель привык ходить в кино на боевики, фантастику, а здесь формат странный, люди пошли из-за интриги», - объяснил он в беседе с НСН.
При этом актерскую игру Борисова критик оценил высоко.
«Что касается актерской игры, у Юры Борисова получился интересный Пушкин. Режиссер молодой, команда решила по-новому посмотреть на Пушкина. Возможно, это слишком смелый подход. Мюзикл про Пушкина на первый взгляд кажется безумием. С другой стороны, как еще рассказывать людям сегодня про известного литератора тех времен? Несмотря на наличие отрицательных отзывов, люди в кино идут. Пусть такой Пушкин тоже будет», - добавил Григорьев.
Ранее блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что Юре Борисову будет невозможно соперничать на равных в рамках «Оскара», так как роль охранника сына олигарха в «Аноре» не дала актеру возможности раскрыться в полной мере, хотя он на это способен.
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