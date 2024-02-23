Сборы фильма «Лед-3» превысили миллиард рублей
Кассовые сборы мелодрамы «Лед-3» в российском прокате превысили миллиард рублей, сообщил портал «Бюллетень кинопрокатчика».
Сборы финальной части трилогии по состоянию на вечер 23 февраля составили 1 008 607 007 рублей. Такого результата картина достигла за 10 дней.
«Лед-3» вышел в прокат 14 февраля. Режиссером выступил Юрий Хмельницкий. Картина стала для него дебютом в полнометражном кино.
Мелодрама стала пятым российским фильмом с начала года, сборы которого превысили миллиард рублей. Ранее таких результатов достигли «Холоп-2», «Бременские музыканты», «Мастер и Маргарита» и анимационная картина «Три Богатыря и Пуп Земли», напоминает «Радиоточка НСН».
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