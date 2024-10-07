Фильм «Джокер-2» впечатлил режиссера Фрэнсиса Форда Копполу
7 октября 202413:14
Американский кинорежиссер, автор «Крёстного отца» и «Апокалипсиса сегодня» Фрэнсис Форд Коппола неожиданно высоко оценил «Джокера: Безумие на двоих». Хвалебный отзыв на киноленту Тодда Филлипса он оставил в своих соцсетях.
«Фильмы Тодда Филлипса всегда меня удивляют, я испытываю от них большое удовольствие. С самого чудесного „Мальчишника“ он предугадывал настроение зрителей и никогда не шел у них на поводу. Поздравляю „Джокера: Безумие на двоих“!» - написал режиссер.
Коппола оказался среди немногих поклонников второй части «Джокера». Фильм стартовал в США ниже самых скептичных прогнозов и за первые выходные проката собрал лишь 39 миллионов долларов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru