Сборы фильма «Дэдпул и Росомаха» в мировом прокате превысили $800 млн

Фильм стал самой массовой картиной с рейтингом «18+» в истории американского кинопроката. Для такого результата ленте понадобилось меньше недели.

Отмечается, что фильм перейдет отметку в $1 миллиард к концу следующей недели.

В России премьера «Дэдпула и Росомахи» запланирована на 15 августа, напоминает «Радиоточка НСН».

