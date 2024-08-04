Сборы фильма «Дэдпул и Росомаха» в мировом прокате превысили $800 млн

Мировые сборы «Дэдпула и Росомахи» в мировом прокате по состоянию на 4 августа достигли $820 миллионов, пишет издание The Hollywood Handle.

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Фильм стал самой массовой картиной с рейтингом «18+» в истории американского кинопроката. Для такого результата ленте понадобилось меньше недели.

Отмечается, что фильм перейдет отметку в $1 миллиард к концу следующей недели.

В России премьера «Дэдпула и Росомахи» запланирована на 15 августа, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кадр из фильма
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