Сборы фильма «Дэдпул и Росомаха» в мировом прокате превысили $800 млн
4 августа 202420:22
Мировые сборы «Дэдпула и Росомахи» в мировом прокате по состоянию на 4 августа достигли $820 миллионов, пишет издание The Hollywood Handle.
Фильм стал самой массовой картиной с рейтингом «18+» в истории американского кинопроката. Для такого результата ленте понадобилось меньше недели.
Отмечается, что фильм перейдет отметку в $1 миллиард к концу следующей недели.
В России премьера «Дэдпула и Росомахи» запланирована на 15 августа, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru