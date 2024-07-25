Дэдпул и Росомаха попали в Книгу рекордов Гиннесса
Исполнители ролей Дэдпула и Росомахи Райан Рейнольдс и Хью Джекман попали в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщается на сайте издания.
Уточняется, что актёры получили сертификат, согласно которому тизер супергеройской комедии «Дэдпул и Росомаха» стал самым просматриваемым за первые 24 часа после релиза.
В частности, за период с 11 по 12 февраля 2024 года тизер фильма посмотрели 365 млн раз по всему миру на всех платформах.
«Что? Миллион за каждый день в году, это так круто!» - пошутил исполнитель роли Дедпула.
Кроме того, Рейнольдс, который является совладельцем британского футбольного клуба «Рексем», получил сертификат о том, что стадион команды был признан старейшим международным футбольным стадионом, эксплуатировавшимся в течение 147 лет и 31 дня.
Ранее компания Adidas объявила, что вместе с Marvel Studios выпустит кроссовки, футболки и другую одежду в стиле фильма «Дэдпул и Росомаха», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Во Всероссийском музее Пушкина сменили директора
- CAS отклонил апелляцию российской стороны по делу фигуристки Валиевой
- «НАШЕ Радио» возвращается в Курган
- Росфинмониторинг внес экс-адвоката Новикова в список террористов и экстремистов
- Каждый второй россиянин считает инвестиции в недвижимость убыточными
- Победитель КВН признался в покупке шуток
- Российская армия нанесла удар по пункту базирования морских дронов ВСУ
- Дэдпул и Росомаха попали в Книгу рекордов Гиннесса
- Увольнения из Театра Российской Армии объяснили окончанием сроков контрактов
- СМИ: Хоккеисту Телегину закрыли выезд из РФ из-за долгов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru