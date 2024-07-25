Дэдпул и Росомаха попали в Книгу рекордов Гиннесса

Уточняется, что актёры получили сертификат, согласно которому тизер супергеройской комедии «Дэдпул и Росомаха» стал самым просматриваемым за первые 24 часа после релиза.

В частности, за период с 11 по 12 февраля 2024 года тизер фильма посмотрели 365 млн раз по всему миру на всех платформах.

«Что? Миллион за каждый день в году, это так круто!» - пошутил исполнитель роли Дедпула.

Кроме того, Рейнольдс, который является совладельцем британского футбольного клуба «Рексем», получил сертификат о том, что стадион команды был признан старейшим международным футбольным стадионом, эксплуатировавшимся в течение 147 лет и 31 дня.

Ранее компания Adidas объявила, что вместе с Marvel Studios выпустит кроссовки, футболки и другую одежду в стиле фильма «Дэдпул и Росомаха», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

