Сборы «Чебурашки» превысили 3 млрд рублей

Семейная комедия «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко вышла на второе место среди самых кассовых российских фильмов.

Сборы картины, вышедшей в прокат 1 января, составили уже 3,053 млрд рублей. Среди отечественных фильмов больше собрал только «Холоп» Клима Шипенко (3,07 млрд рублей), на третьем месте - «Движение вверх» Антона Мегердичева (2,9 млрд рублей).

«Фильм трех поколений»: Шнейдеров объяснил колоссальный успех «Чебурашки»

Кинокритик Давид Шнейдеров в интервью НСН объяснял, с чем связан такой успех «Чебурашки».

Министр культуры России Ольга Любимова ранее назвала этот фильм одним из самых ожидаемых в 2023 году.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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