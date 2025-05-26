Сборник с неизвестными песнями Шаинского выпустят к юбилею композитора
Неизвестные песни Владимира Шаинского включат в сборник, выпуск которого приурочат к 100-летию со дня рождения народного артиста РСФСР. Основу издания составят лучшие произведения участников международного фестиваля новой детской песни «Шаинский фест».
Как сообщил на пресс-конференции в ТАСС сын композитора, генеральный продюсер фестиваля Вячеслав Шаинский, сборник должен увидеть свет в декабре 2025 года. К юбилею мастера также предполагается издать цифровой альбом с кавер-версиями песен Шаинского в исполнении молодых звезд.
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве. Он написал музыку ко множеству популярных песен для взрослых и детей. Известен также как автор музыки к знаменитому советскому мультфильму про Чебурашку и Крокодила Гену. Композитор умер 25 декабря 2017 года в США. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.
Кульминацией юбилейных мероприятий станет концерт в Государственном Кремлевском дворце в декабре.
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