Сборник с неизвестными песнями Шаинского выпустят к юбилею композитора

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве. Он написал музыку ко множеству популярных песен для взрослых и детей. Известен также как автор музыки к знаменитому советскому мультфильму про Чебурашку и Крокодила Гену. Композитор умер 25 декабря 2017 года в США. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

Кульминацией юбилейных мероприятий станет концерт в Государственном Кремлевском дворце в декабре.

