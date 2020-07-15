Сбербанк вложил 1 млрд рублей в совместное предприятие с «Союзмультфильмом»
Сбербанк и киностудия «Союзмультфильм» создали совместное предприятие. Об этом говорится в совместном заявлении сторон. Кредитная организация получает в федеральном государственном унитарном предприятии 80%. Сбербанк уже объявил, что на начальном этапе собирается инвестировать в развитие отечественной анимации 1 миллиард рублей.
По информации пресс-службы Сбербанка, в рамках сотрудничества предполагается создание «уникального контента», в том числе мультипликационных фильмов для детей, сериалов для разных возрастных групп, а также полнометражных фильмов для семейной аудитории.
Председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева оценивает перспективы сотрудничество со Сбербанком как «бизнес-проект будущего», с учётом того, что партнёр, по её словам, «визионер в области современных технологий». Киностудия уже приступила к формированию на своей базе креативного кластера.
В свою очередь, первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис выразил уверенность, что, благодаря СП, партнёры сумеют восстановить позиции российской анимации, которая сейчас не входит даже в десятку лидеров мировой индустрии.
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