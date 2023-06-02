Вышла вторая часть саундтрека Atomic Heart
Студия Mundfish выпустила вторую часть саундтрека из компьютерной игры Atomic Heart. Сборник доступен на стриминговых платформах.
В подборку вошли 32 композиции. Музыку к популярной игре написали Мик Гордон, Джеффри «GeoffPlaysGuitar» Дэй, Андрей «Boogrov» Бугров.
Первая часть саундтрека к Atomic Heart была выпущена в феврале, в нее вошли в том числе популярные песни советских исполнителей в новой обработке. В частности, в подборке представлены новые версии композиций «Косил Ясь конюшину» коллектива «Песняры», «Трава у дома» группы «Земляне», «Комарово» Игоря Скляра.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru