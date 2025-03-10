Сарик Андреасян извинился «за тон общения» и попросил ответных извинений от студентов
Режиссер Сарик Андреасян заявил, что приносит извинения «за тон общения» со студентами Московской международной киношколы, но при этом ожидает ответных извинений от учащихся и директора учреждения. Как написал он в своем Telegram-канале, во время встречи с молодежью в его адрес прозвучали оскорбительные и насмешливые высказывания.
Андреасян отметил, что считает недопустимым поведение одного из студентов, который, по его словам, подошел к нему сфотографироваться в маске лошади. Режиссер выразил сомнение, что подобный формат встреч с профессионалами может способствовать развитию будущих кинематографистов.
Он также подтвердил, что не собирается отказываться от своей оценки авторского кино и повторил, что ему не близко творчество Андрея Тарковского. Андреасян напомнил, что сам Тарковский негативно высказывался о фильмах Сергея Бондарчука, творчество которого он, напротив, высоко ценит. В частности, режиссер назвал ленту «Ватерлоо» примером выдающегося кино.
Кроме того, он заявил, что не испытывает симпатии к тем деятелям искусства, которых считает «диссидентами и предателями Родины», передает «Радиоточка НСН».
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