Кинокритик объяснил успех боевика Ильи Найшуллера в Голливуде

Боевик «Никто» российского режиссера Ильи Найшуллера занял первое место по сборам в прокате в США в минувший уикенд 26-28 марта. На сайте кассового трекера Box Office Mojo сообщается, что фильм заработал 6,7 миллиона долларов при показе в 2460 американских кинотеатрах. Отмечается, что ленту хорошо приняли и критики, и зрители.

Кинокритик Давид Шнейдеров в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подчеркнул, что эти сборы нельзя назвать рекордными из-за особенностей текущего момента.

«Обычно значительные сборы за первый уикенд исчисляются десятками миллионов долларов. Видимо, в данном случае, уикенд был беден на большие релизы, поскольку они отложены в Америке из-за пандемии. Поэтому предсказать итоговые кассовые результаты очень сложно. В значительной мере их в США, как и в России, определяет сарафанное радио. Впрочем, для малобюджетного фильма это очень приличный результат, а дальше надо смотреть на реакцию публики. По крайней мере, у фильма есть шансы окупиться в кинопрокате», - отметил кинокритик.