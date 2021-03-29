Кинокритик объяснил успех боевика Ильи Найшуллера в Голливуде
Давид Шнейдеров заявил «Радиоточке НСН», что сборы за первый уикенд нельзя назвать рекордными из-за особенностей текущего момента.
Боевик «Никто» российского режиссера Ильи Найшуллера занял первое место по сборам в прокате в США в минувший уикенд 26-28 марта. На сайте кассового трекера Box Office Mojo сообщается, что фильм заработал 6,7 миллиона долларов при показе в 2460 американских кинотеатрах. Отмечается, что ленту хорошо приняли и критики, и зрители.
Кинокритик Давид Шнейдеров в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подчеркнул, что эти сборы нельзя назвать рекордными из-за особенностей текущего момента.
«Обычно значительные сборы за первый уикенд исчисляются десятками миллионов долларов. Видимо, в данном случае, уикенд был беден на большие релизы, поскольку они отложены в Америке из-за пандемии. Поэтому предсказать итоговые кассовые результаты очень сложно. В значительной мере их в США, как и в России, определяет сарафанное радио. Впрочем, для малобюджетного фильма это очень приличный результат, а дальше надо смотреть на реакцию публики. По крайней мере, у фильма есть шансы окупиться в кинопрокате», - отметил кинокритик.
По словам Шнейдерова, успех Найшуллера означает определённый престиж для России, однако отечественному кинематографу от этого ни xoлoднo ни жapкo.
«Россия, как известно, родина слонов и страна более чем специфическая. Поэтому, что русскому хорошо, то немцу – смерть, либо наоборот. У нас абсолютно плюют на кинопремии и награды фестивалей - не смотрят ни на «Оскара», ни на «Сезара», ни на «Золотого орла», ни на «Нику». Для кинематографа это не сыграет никакой роли, хотя, возможно, американские продюсеры обратят внимание на российских режиссёров, поскольку Голливуду абсолютно наплевать на национальную принадлежность, спрос есть просто на хороших мастеров», - объяснил он.
В международном прокате «Никто» собрал еще пять миллионов долларов, увеличив мировые сборы до 11,7 миллиона. В России и СНГ, по данным портала kinobusiness.com, боевик за выходные собрал 42,4 миллиона рублей. Бюджет фильма составляет 16 миллионов долларов.
Боевик «Никто» рассказывает историю семьянина, который решил отомстить ворвавшимся в его дом грабителям. Главного героя сыграл Боб Оденкерк. В ленте также снялись Конни Нильсен, Кристофер Ллойд, Алексей Серебряков и Александр Паль.
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