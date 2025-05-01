Самым убыточным фильмом 2024 года стал «Джокер 2»
Сиквел о заклятом враге Бэтмена Джокере стал самым убыточным фильмом 2024 года. Соответствующий рейтинг был составлен порталом Deadline.
Уточняется, что бюджет ленты «Джокер: Безумие на двоих» составил порядка 371 млн долларов. Чтобы окупиться лента режиссёра Тодда Филлипса должна была заработать не менее 450 млн долларов, но окончательная выручка оказалась более, чем вдвое меньше - 207 млн долларов.
В ТОП-5 самых убыточных кинокартин прошлого года также попали «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» Джорджа Миллера (минус 119 млн долларов), экранизация игры Borderlands Элая Рота (минус 80 млн), «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы (минус 75 млн) и «Крейвен-охотник» Джея Си Чендора (минус 71 млн).
Ранее кинолента «Джокер: Безумие на двоих» получила антипремии «Золотая малина»: за худший экранный дуэт (Хоакин Феникс и Леди Гага) и худший сиквел, приквел или пародию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru