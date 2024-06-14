Самый высокий рост покупок книг зафиксировали в Приволжье
В Приволжском федеральном округе зафиксирован самый высокий рост покупок книг с начала 2024 года, рассказали в пресс-службе сети книжных магазинов «Читай-город».
Так, жители Приволжья в первые четыре месяца этого года стали покупать книги на 6,2% чаще по сравнению с показателями аналогичного периода 2023 года.
В январе-мае 2024 года жители региона чаще всего покупали книгу «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» Ольги Примаченко. В топ-3 популярных книг также вошли «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Клейсона и «Чебурашка. Официальная новеллизация» Анны Масловой.
По данным Минцифры по книжному рынку за 2023 год, в топ-10 по обеспеченности книжными магазинами входит пять городов-миллионников Приволжья: Казань, Пермь, Самара, Уфа, Нижний Новгород. На первом месте Казань – на один магазин в городе приходится 25 тысяч жителей.
Ранее топ-продаж книг по бизнес-литературе возглавило произведение Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой под названием «Пиши, сокращай-2025. Как создавать сильный текст», напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Самый высокий рост покупок книг зафиксировали в Приволжье
- Татьяна Голикова назначена председателем совета Фонда кино
- Путин: В зоне спецоперации у России около 700 тысяч военных
- Дело возбуждено после возгорания машины начштаба воинской части под Ростовом
- Правительство РФ утвердило Концепцию государственной языковой политики РФ
- Врач Саадулаева: Стресс может привести к привычке утешительного переедания
- Голкипер «Краснодара» Сафонов перешел в «Пари Сен-Жермен»
- В России с 1 июля вырастут минимальные цены на крепкий алкоголь
- Три человека пострадали при жёсткой посадке самолёта Ан-26 на Ямале
- В Благовещенске из-за смертельного ДТП отменили развлекательные мероприятия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru