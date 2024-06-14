Самый высокий рост покупок книг зафиксировали в Приволжье

Так, жители Приволжья в первые четыре месяца этого года стали покупать книги на 6,2% чаще по сравнению с показателями аналогичного периода 2023 года.

В январе-мае 2024 года жители региона чаще всего покупали книгу «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» Ольги Примаченко. В топ-3 популярных книг также вошли «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Клейсона и «Чебурашка. Официальная новеллизация» Анны Масловой.

По данным Минцифры по книжному рынку за 2023 год, в топ-10 по обеспеченности книжными магазинами входит пять городов-миллионников Приволжья: Казань, Пермь, Самара, Уфа, Нижний Новгород. На первом месте Казань – на один магазин в городе приходится 25 тысяч жителей.

Ранее топ-продаж книг по бизнес-литературе возглавило произведение Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой под названием «Пиши, сокращай-2025. Как создавать сильный текст», напоминает «Радиоточка НСН».

