Самойлов раскритиковал организаторов, избегающих рекламы концертов с патриотической символикой

Российские организаторы концертов боятся рекламировать мероприятия в поддержку специальной военной операции на Украине, считает сооснователь рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Об этом музыкант заявил в эфире «Соловьев Live».

Как отметил Самойлов, в этом вопросе «идет некое сдерживание сверху».

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«Вот, например, у нас Z-концерт проходил в Екатеринбурге летом. Прихожу, там мои друзья выступают – Саша Скляр, 7Б… Я спрашиваю организаторов: ребят, а почему у вас нет никакой рекламы этого мероприятия? Они говорят: "Слушай, боимся провокаций, к этой спецоперации же неоднозначное отношение…"» — поделился музыкант.

Самойлов подчеркнул, что подобное поведение организаторов недопустимо, и сегодня следует «кричать о поддержке российской армии на Украине», пишет РИА ФАН.

Ранее Вадим Самойлов раскритиковал лидера группы ДДТ Юрия Шевчука и лидера «Машины времени» Андрея Макаревича, выступивших против спецоперации. Музыкант считает, что «звездная болезнь» помешала его коллегам трезво оценить происходящее, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:МузыкантыСпецоперацияКонцертВадим Самойлов
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