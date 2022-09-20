Самойлов раскритиковал организаторов, избегающих рекламы концертов с патриотической символикой

«Вот, например, у нас Z-концерт проходил в Екатеринбурге летом. Прихожу, там мои друзья выступают – Саша Скляр, 7Б… Я спрашиваю организаторов: ребят, а почему у вас нет никакой рекламы этого мероприятия? Они говорят: "Слушай, боимся провокаций, к этой спецоперации же неоднозначное отношение…"» — поделился музыкант.

Самойлов подчеркнул, что подобное поведение организаторов недопустимо, и сегодня следует «кричать о поддержке российской армии на Украине», пишет РИА ФАН.

Ранее Вадим Самойлов раскритиковал лидера группы ДДТ Юрия Шевчука и лидера «Машины времени» Андрея Макаревича, выступивших против спецоперации. Музыкант считает, что «звездная болезнь» помешала его коллегам трезво оценить происходящее, отмечает Ura.ru.

