«Концерт – не политическая акция»: Артисты своей агитацией ставят под удар промоутеров
Если на концерте начинаются политические воззвания, акции, то это уже митинг, сказал НСН промоутер Владимир Зубицкий.
Концерт – не политическая акция, люди приходят отдыхать, слушать кумиров. Наверно, правильно, что начали включать в контракты пункты, запрещающие артистам политические заявления во время выступлений, заявил генеральный директор компании «Русский Шоу Центр», член правления Sav Entertainment Владимир Зубицкий в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что концертные агентства стали прописывать в контрактах пункт, запрещающий артистам делать со сцены политические заявления. Если звезда нарушит условия, то придется заплатить штраф в размере 500 тысяч рублей, но в некоторых случаях он может даже превышать гонорар.
«Считаю, что это правильно. Концерт – не политическая акция, люди приходят отдыхать, слушать кумиров. Особенно это касается рок-фестивалей, и чтобы организаторам обезопасить себя, это надо делать. Если на концерте начинаются политические воззвания, акции, то это уже митинг. Человек, который проводит концерт или компания-промоутер, начинают рисковать очень серьезно. У нас же была история с ДДТ и Юрием Шевчуком, но в суде адвокаты уже это все разрушили. Время неспокойное. На Западе в контрактах включаются многие пункты, например, по поводу задержки концерта и многих других вещей. У них нарушение равнозначно гонорару», - говорит Зубицкий.
Собеседник предполагает, что в России штрафные санкции применяются к артистам в каждом случае отдельно.
«Наши артисты своеобразные и не все подписывают такие контракты. Просто боятся. Они вообще не любят подписывать контракты. За них их подписывают директора», - пояснил Зубицкий.
Ранее стало известно, что административное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ в отношении лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука, которое было зарегистрировано Дзержинским районным судом Санкт-Петербурга 15 июля, отправили для рассмотрения обратно в Советский районный суд Уфы.
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