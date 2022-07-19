«Концерт – не политическая акция»: Артисты своей агитацией ставят под удар промоутеров

Ранее стало известно, что концертные агентства стали прописывать в контрактах пункт, запрещающий артистам делать со сцены политические заявления. Если звезда нарушит условия, то придется заплатить штраф в размере 500 тысяч рублей, но в некоторых случаях он может даже превышать гонорар.

«Считаю, что это правильно. Концерт – не политическая акция, люди приходят отдыхать, слушать кумиров. Особенно это касается рок-фестивалей, и чтобы организаторам обезопасить себя, это надо делать. Если на концерте начинаются политические воззвания, акции, то это уже митинг. Человек, который проводит концерт или компания-промоутер, начинают рисковать очень серьезно. У нас же была история с ДДТ и Юрием Шевчуком, но в суде адвокаты уже это все разрушили. Время неспокойное. На Западе в контрактах включаются многие пункты, например, по поводу задержки концерта и многих других вещей. У них нарушение равнозначно гонорару», - говорит Зубицкий.

Собеседник предполагает, что в России штрафные санкции применяются к артистам в каждом случае отдельно.

«Наши артисты своеобразные и не все подписывают такие контракты. Просто боятся. Они вообще не любят подписывать контракты. За них их подписывают директора», - пояснил Зубицкий.

Ранее стало известно, что административное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ в отношении лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука, которое было зарегистрировано Дзержинским районным судом Санкт-Петербурга 15 июля, отправили для рассмотрения обратно в Советский районный суд Уфы.

