С организатора выступления Сюткина взыскали 340 тысяч за песни «Браво»

Российское авторское общество отсудило 340 тысяч рублей у предпринимателя Александра Альмина, организовавшего концерт певца Валерия Сюткина в ноябре 2022 года в Москве, следует из текста решения столичного Арбитражного суда.

Сюткин заявил о предательстве Агузаровой по отношению к группе «Браво»

Суд определил, что 17 хитов группы «Браво» были исполнения без согласования с правообладателем, интересы которого представляет Российское авторское общество. Речь идет о композициях «Любите, девушки», «Вася», «Король оранжевое лето» и других.

За каждую песню взыскано 20 тысяч рублей.

В интервью ТАСС Сюткин признал, что его не цепляют песни SHAMAN (Ярослав Дронов). По его мнению, музыка популярного исполнителя больше подходит для молодежи, отмечает «Радиоточка НСН».

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