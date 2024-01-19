С организатора выступления Сюткина взыскали 340 тысяч за песни «Браво»
Российское авторское общество отсудило 340 тысяч рублей у предпринимателя Александра Альмина, организовавшего концерт певца Валерия Сюткина в ноябре 2022 года в Москве, следует из текста решения столичного Арбитражного суда.
Суд определил, что 17 хитов группы «Браво» были исполнения без согласования с правообладателем, интересы которого представляет Российское авторское общество. Речь идет о композициях «Любите, девушки», «Вася», «Король оранжевое лето» и других.
За каждую песню взыскано 20 тысяч рублей.
В интервью ТАСС Сюткин признал, что его не цепляют песни SHAMAN (Ярослав Дронов). По его мнению, музыка популярного исполнителя больше подходит для молодежи, отмечает «Радиоточка НСН».
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