С народной артисткой Ольгой Титковой просятся 13 февраля
Прощание с советской и российской актрисой театра и кино, народной артисткой России Ольгой Титковой состоится 13 февраля в Похоронном доме «Мемориальной службы ИМИ» в Новосибирске, рассказали в Новосибирском музыкальном театре.
Напомним, актриса скончалась 11 февраля. Тогда в театре сообщили, что Титкова получила первую в истории Музыкального театра премию «Золотая Маска» в 2002 году за исполнение роли Графини Данковой в оперетте Ф.Легара «Граф Люксембург».
Артистка родилась в 1941 году, окончила Государственный институт театрального искусства имени Луначарского. С 1968 года она работала в Новосибирском театре музыкальной комедии.
Коллеги Титковой называют ее одной из самых ярких и известных актрис Новосибирска. Они также указывают на ее энергетику и темперамент, а также вспоминают о ее любви к сцене.
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