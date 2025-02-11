Умерла народная артистка России Ольга Титкова
Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Ольга Титкова скончалась в Новосибирске 11 февраля, сообщили в Новосибирском музыкальном театре.
В театре отметили, что Титкова получила первую в истории Музыкального театра премию «Золотая Маска» в 2002 году за исполнение роли Графини Данковой в оперетте Ф.Легара «Граф Люксембург».
Среди сценических работ актрисы: Сурмилова («Лев Гурыч Синичкин»), Адель («Летучая мышь»), Валентина («Веселая вдова»), Цецилия («Марица»), Нинон («Фиалка Монмартра»), Каролина («Мистер Икс»), сваха Красавина («Женитьба Бальзаминова») и другие.
В 1985 году снялась в криминальной драме «Тайга».
Артистка родилась в 1941 году, окончила Государственный институт театрального искусства имени Луначарского. С 1968 года она работала в Новосибирском театре музыкальной комедии. Была профессором кафедры музыкального театра Новосибирской консерватории имени Глинки.
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