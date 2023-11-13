«С какого рожна?»: Хабенский назвал неожиданным признание лучшим актером в России
Народный артист России, художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова Константин Хабенский заявил, что для него стало неожиданностью признание лучшим актером страны. Об этом артист рассказал в интервью ТАСС.
Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал итоги опроса, согласно которому Хабенский возглавил народный рейтинг лучших актеров, а звезда фильма «Вызов» Юлия Пересильд — список лучших актрис, напоминает RT.
«Это было неожиданно, честно скажу. Разговаривал потом с Юлей Пересильд, которую назвали лучшей среди женщин. Сказал: с тобой-то все понятно, а я с какого рожна? Фактически два года не работаю в кино. Только по мелочам», — отметил артист.
Хабенский напомнил, что с начала работы в качестве худрука МХТ провел всего лишь 14 съемочных дней. При этом в обычном режиме артист проводил на съемочной площадке около 200 смен в год. Как отметил актер, «теоретически» он мог сниматься прошлым летом, однако «не получил по-настоящему интересных предложений» и решил отдохнуть.
После паузы Константин Хабенский снялся в полнометражном фильме «Малышарики» и сыграл роль Сыщика в картине «Бременские музыканты». По словам артиста, он «конечно, хочет» сниматься в фильмах и сериалах.
«Как раз рассматриваю сейчас два хороших варианта. Полный метр и большой сериал. Если все сложится, начну зимой», — указал актер.
При этом Хабенский планирует совмещать съемки и работу в театре.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru