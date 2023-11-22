С актрисой Сарандон разорвали контракт после ее слов на пропалестинском митинге
Голливудское агентство United Talent Agency (UTA) решило разорвать контракт с обладательницей премии «Оскар» Сьюзан Сарандон после ее высказываний на митинге в поддержку Палестины, пишет издание Page Six.
Сарандон посетила митинг в Нью-Йорке. В ходе мероприятия она заявила, что сегодня многие боятся быть евреями и начинают ощущать, что значит быть мусульманином в США.
Отмечается, что общественность и некоторые сотрудники агентства восприняли слова актрисы крайне негативно. UTA решило разорвать с ней контракт, заключенный в 2014 году.
Ранее в поддержку Палестины выступила шведская экоактивистка Грета Тунберг. Она призвала к немедленному прекращению огня в секторе Газа, сообщает «Радиоточка НСН».
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