Объем рынка кинопроката в РФ преодолел прошлогодний уровень на 15%

За 10 месяцев текущего года объем российского рынка кинопроката достиг 37,5 млрд рублей. Об этом в беседе с ТАСС сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

По словам чиновницы, такой результат уже на 15% превышает показатели 2023 года. Кроме того, за 10 месяцев 2024 года, с января по октябрь, в российские кинотеатры пришли около 105 млн человек.