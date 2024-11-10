Объем рынка кинопроката в РФ преодолел прошлогодний уровень на 15%

За 10 месяцев текущего года объем российского рынка кинопроката достиг 37,5 млрд рублей. Об этом в беседе с ТАСС сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

По словам чиновницы, такой результат уже на 15% превышает показатели 2023 года. Кроме того, за 10 месяцев 2024 года, с января по октябрь, в российские кинотеатры пришли около 105 млн человек.

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Растут, как отметила Ольга Любимова, сборы отечественных картин. В 2023 году кассовые поступления от таких фильмов выросли более чем вдвое по сравнению с показателями предыдущего года.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в пресс-центре НСН заявил, что по итогам 2024 года кассовые сборы отечественных кинотеатров не превысят 42 млрд рублей. При этом допандемийный 2019 год показал 55 млрд таких сборов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Михаил Синицын
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