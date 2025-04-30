Рынок развлечений в России удвоится к 2029 году и достигнет двух триллионов рублей
На сегодняшний день объем российского рынка развлечений, включая онлайн-сервисы и офлайн-мероприятия, превышает один триллион рублей, заявила глава фантеха (подразделение развлекательных сервисов) «Яндекса» Ольга Филипук.
По ее словам, в 2029 году рынок развлечений может удвоиться и достичь двух триллионов рублей. Такой рост Филипук объясняет активным развитием технологий, партнерств различных участников индустрии и созданием новых кросс-медийных франшиз.
В беседе с Forbes Филипук также выразила мнение, что в текущем году рынок контентных стримингов и подписок может вырасти на 25-30% и составить 210-215 миллиардов рублей.
Рынок развлечений включает в себя широкий спектр услуг, в том числе стриминговые платформы кино, музыки, книг и игр, а также офлайн-события (концерты, спектакли и спортивные мероприятия).
Ранее главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская рассказала НСН, что появление онлайн-кинотеатров привело к переделу рынка, однако это не означает, что в дальнейшем люди перестанут смотреть фильмы на большом экране.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- АвтоВАЗ: Владельцы Lada могут стать жертвами мошенников
- Рэпер Хаски рассекретил дату выхода первого за пять лет альбома
- Рынок развлечений в России удвоится к 2029 году и достигнет двух триллионов рублей
- Белорусские депутаты одобрили амнистию к 80-летию Победы
- Участницы Spice Girls планирует воссоединиться в 2026 году
- Мирошник назвал главное достижения Трампа за 100 дней у власти
- Дзюба рассказал, когда российский футбол вернется на международную арену
- Смертельное ДТП с участием грузовика произошло в Кабардино-Балкарии
- Праздничную подсветку включат на российских телебашнях 9 мая
- Евросоюз призвал Пакистан и Индию к мирному диалогу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru