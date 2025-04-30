Рынок развлечений в России удвоится к 2029 году и достигнет двух триллионов рублей

По ее словам, в 2029 году рынок развлечений может удвоиться и достичь двух триллионов рублей. Такой рост Филипук объясняет активным развитием технологий, партнерств различных участников индустрии и созданием новых кросс-медийных франшиз.



В беседе с Forbes Филипук также выразила мнение, что в текущем году рынок контентных стримингов и подписок может вырасти на 25-30% и составить 210-215 миллиардов рублей.

Рынок развлечений включает в себя широкий спектр услуг, в том числе стриминговые платформы кино, музыки, книг и игр, а также офлайн-события (концерты, спектакли и спортивные мероприятия).

Ранее главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская рассказала НСН, что появление онлайн-кинотеатров привело к переделу рынка, однако это не означает, что в дальнейшем люди перестанут смотреть фильмы на большом экране.

