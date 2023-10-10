Выставка «Золотая осень — 2023» завершилась в Москве
В Москве завершилась 25-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2023», которая стала не только самым крупным аграрным форумом, но и важнейшим деловым событием в российской сельскохозяйственной сфере.
Участники выставки получили возможность показать свои достижения, в частности, продемонстрировать развитие экспорта сельхозпродукции. Показатели экспорта уверенно растут в текущем году вопреки санкциям.
Во время осмотра экспозиции ФГБУ «Агроэкспорт» премьер-министром России Михаилом Мишустиным гендиректор ГК «Таргет Агро» Степан Инюточкин продемонстрировал успехи компании в выращивании сои в Амурской области и экспорте продукции в государства Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности, в Китай.
Существенный вклад в развитие экспорта продукции предприятия вносит господдержка. В нее входят льготные транспортировка и экспортные кредиты, участие в выставках РЭЦ и бизнес-миссиях, которые организует ФГБУ «Агроэкспорт». Благодаря их помощи торговая марка масла «Жемчужина Амура» продается в Южной Корее.
Инюточкин подчеркнул, что группа компаний может работать еще эффективнее, однако ей необходима стабильность финансирования льготных экспортных программ. Он отметил особую важность льготного экспортного кредитования в рамках Постановления 512, которое даст возможность ввести в эксплуатацию новые производственные экспортные мощности.
В свою очередь Мишустин указал на важность обратной связи от предприятий. Сумма перечисленных средств, отметил он, выросла на 10 млрд рублей. Благодаря этому большее число предприятий воспользуются льготными кредитами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru