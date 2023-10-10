Выставка «Золотая осень — 2023» завершилась в Москве

В Москве завершилась 25-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2023», которая стала не только самым крупным аграрным форумом, но и важнейшим деловым событием в российской сельскохозяйственной сфере.

Участники выставки получили возможность показать свои достижения, в частности, продемонстрировать развитие экспорта сельхозпродукции. Показатели экспорта уверенно растут в текущем году вопреки санкциям.

Во время осмотра экспозиции ФГБУ «Агроэкспорт» премьер-министром России Михаилом Мишустиным гендиректор ГК «Таргет Агро» Степан Инюточкин продемонстрировал успехи компании в выращивании сои в Амурской области и экспорте продукции в государства Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности, в Китай.

Существенный вклад в развитие экспорта продукции предприятия вносит господдержка. В нее входят льготные транспортировка и экспортные кредиты, участие в выставках РЭЦ и бизнес-миссиях, которые организует ФГБУ «Агроэкспорт». Благодаря их помощи торговая марка масла «Жемчужина Амура» продается в Южной Корее.

Инюточкин подчеркнул, что группа компаний может работать еще эффективнее, однако ей необходима стабильность финансирования льготных экспортных программ. Он отметил особую важность льготного экспортного кредитования в рамках Постановления 512, которое даст возможность ввести в эксплуатацию новые производственные экспортные мощности.

В свою очередь Мишустин указал на важность обратной связи от предприятий. Сумма перечисленных средств, отметил он, выросла на 10 млрд рублей. Благодаря этому большее число предприятий воспользуются льготными кредитами.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2023»
ТЕГИ:Сельское Хозяйство

Горячие новости

Все новости

партнеры