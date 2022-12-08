Президент Италии заявил, что великую русскую культуру нельзя отменить

Русская культура является частью европейской и не может быть отменена. Об этом заявил президент Италии Серджо Маттарелла, передает агентство ANSA со ссылкой на источники в пресс-службе главы государства.

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В среду Маттарелла посетил премьеру оперы «Борис Годунов» композитора Модеста Мусоргского на открытии сезона в театре «Ла Скала» в Милане.

«Есть позиции, которые я не разделяю ни в плане культуры, ни в плане политики. Великая культура России является частью европейской и элементом, который нельзя отменить», — указал итальянский президент.

Отмечается, что Маттарелла высказал свою точку зрения в беседе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В опере «Борис Годунов» в «Ла Скала» задействованы по большей части российские певцы. Заглавную роль исполнил бас Ильдар Абдразаков, также в постановке участвуют артисты Мариинского театра Анна Денисова, Алексей Марков и приглашенный солист Мариинки Дмитрий Головнин.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КультураРоссияИталия
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