Президент Италии заявил, что великую русскую культуру нельзя отменить
Русская культура является частью европейской и не может быть отменена. Об этом заявил президент Италии Серджо Маттарелла, передает агентство ANSA со ссылкой на источники в пресс-службе главы государства.
В среду Маттарелла посетил премьеру оперы «Борис Годунов» композитора Модеста Мусоргского на открытии сезона в театре «Ла Скала» в Милане.
«Есть позиции, которые я не разделяю ни в плане культуры, ни в плане политики. Великая культура России является частью европейской и элементом, который нельзя отменить», — указал итальянский президент.
Отмечается, что Маттарелла высказал свою точку зрения в беседе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
В опере «Борис Годунов» в «Ла Скала» задействованы по большей части российские певцы. Заглавную роль исполнил бас Ильдар Абдразаков, также в постановке участвуют артисты Мариинского театра Анна Денисова, Алексей Марков и приглашенный солист Мариинки Дмитрий Головнин.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+7 430 / сут.
Умерли
392 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 315 / сут.
- Президент Италии заявил, что великую русскую культуру нельзя отменить
- Российские военные уничтожили из «Солнцепеков» опорные пункты ВСУ под Сватово
- В России хотят пожизненно сажать за содействие диверсантам
- Правоприменение, военная служба. Бастрыкин рассказал о самых коррупционных сферах
- Силуанов: Дефицит бюджета в 2022 году составит около 2% ВВП
- Белгородский губернатор сообщил об обстреле одного из поселков со стороны ВСУ
- Шольц: Россия не угрожает миру ядерным оружием
- СМИ: Венгрия выступила против нового пакета санкций против России
- Блогера Камикадзе Ди объявили в федеральный розыск
- В Севастополе двоих россиян задержали по подозрению в госизмене
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru