Президент Италии заявил, что великую русскую культуру нельзя отменить

В среду Маттарелла посетил премьеру оперы «Борис Годунов» композитора Модеста Мусоргского на открытии сезона в театре «Ла Скала» в Милане.

«Есть позиции, которые я не разделяю ни в плане культуры, ни в плане политики. Великая культура России является частью европейской и элементом, который нельзя отменить», — указал итальянский президент.

Отмечается, что Маттарелла высказал свою точку зрения в беседе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В опере «Борис Годунов» в «Ла Скала» задействованы по большей части российские певцы. Заглавную роль исполнил бас Ильдар Абдразаков, также в постановке участвуют артисты Мариинского театра Анна Денисова, Алексей Марков и приглашенный солист Мариинки Дмитрий Головнин.

