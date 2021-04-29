Румынский фильм «Засранка» получил Гран-при ММКФ

Сатирическая комедия о травле в социальных сетях получила «Святого Георгия» как лучший фильм.

«Хочу поблагодарить отборщиков и жюри, я совершенно не понимаю, почему такое решение, но иногда совсем не нужно понимать», — сказал Хуцуляк, получая статуэтку на церемонии вручения наград в столичном театре «Россия».

ММКФ открылся 22 апреля показом военной экшн-картины «Девятаев» Тимура Бекмамбетова. В основную конкурсную программу фестиваля вошли 13 фильмов из разных стран. Всего в рамках кинофорума представят более 200 фильмов, их показы заявлены в 24 залах Москвы.

