Румынский фильм «Засранка» получил Гран-при ММКФ

Картина румынского режиссера Андрея Хуцуляка «Засранка» завоевала Гран-при 43-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), передает РИА Новости.

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«Хочу поблагодарить отборщиков и жюри, я совершенно не понимаю, почему такое решение, но иногда совсем не нужно понимать», — сказал Хуцуляк, получая статуэтку на церемонии вручения наград в столичном театре «Россия».

ММКФ открылся 22 апреля показом военной экшн-картины «Девятаев» Тимура Бекмамбетова. В основную конкурсную программу фестиваля вошли 13 фильмов из разных стран. Всего в рамках кинофорума представят более 200 фильмов, их показы заявлены в 24 залах Москвы.

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