Продюсер Рудковская заявила, что «Интервидение» должно быть свободным от политики
Конкурс «Интервидение» должен быть свободным от политики, допустила в своем Telegram-канале продюсер Яна Рудковская.
По ее словам, важно, чтобы на сцене конкурса смогли выступить исполнители поп-музыки всех стран.
Рудковская уточнила, что проведение «Интервидения» - «суперидея», при этом отметила, что будет с интересом ожидать информации, кто будет представлять Россию.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году. Председателем оргкомитета конкурса, который является аналогом европейского «Евровидения», назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Как рассказал «Радиоточке НСН» композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш, «Интервидение» должно быть организовано на самом высоком уровне: необходимо показать, что Россия может сделать конкурс гораздо более достойный, чем «Евровидение».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru