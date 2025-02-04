Продюсер Рудковская заявила, что «Интервидение» должно быть свободным от политики

По ее словам, важно, чтобы на сцене конкурса смогли выступить исполнители поп-музыки всех стран.

Рудковская уточнила, что проведение «Интервидения» - «суперидея», при этом отметила, что будет с интересом ожидать информации, кто будет представлять Россию.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году. Председателем оргкомитета конкурса, который является аналогом европейского «Евровидения», назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Как рассказал «Радиоточке НСН» композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш, «Интервидение» должно быть организовано на самом высоком уровне: необходимо показать, что Россия может сделать конкурс гораздо более достойный, чем «Евровидение».

