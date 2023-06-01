«РПЦ и борцы с Чебурашкой?»: Зачем Минкульт поменял экспертов
Шнейдеров сказал в эфире НСН, что не понимает, чем Константин Эрнст не угодил Минкультуры, усомнившись при этом в кино-компетентности священнослужителей и Дмитрия Певцова.
Кинокритик Давид Шнейдеров в интервью НСН возмутился решением Минкультуры заменить в экспертных советах известных кинодеятелей на представителей РПЦ и депутатов.
Министерство культуры РФ ранее обнародовало приказ о новом составе экспертных советов по отбору кинопроектов, претендующих на господдержку. Оттуда, в частности, исключили гендиректора Первого канала Константина Эрнста, режиссеров Алексея Учителя и Владимира Хотиненко, продюсера Антона Златопольского. Вместе с тем в число экспертов включены депутат Госдумы и актер Дмитрий Певцов, телеведущий Алексей Пиманов, а также два представителя РПЦ.
«Проблема глобальной перетряски всех этих экспертных советов в том, что из них исключили уважаемых кинематографистов, которые имели репутацию и делали фильмы. Сейчас пришли люди, которые ни в кино, ни в телевидении не очень понимают. Для меня это просто странно. Что касается Эрнста, то я не понимаю, чем Первый канал мог творчески не угодить Минкульту», - сказал Шнейдеров.
По его словам, Златопольский, Учитель, актеры и режиссеры Евгений Миронов и Владимир Машков сделали для кино гораздо больше, чем Певцов, превратившийся в неумелого борца с ЛГБТ.
«К нашему кино можно относиться по-разному, но, тем не менее, и Эрнст, и Златопольский, и Учитель – это люди, которые очень много сделали для кино. На кого их заменяют, на каких-то двух священников? Это ужасно! Ну или назовите мне хоть одну выдающуюся роль в кино депутата Певцова? Можно перечислить Миронова, Машкова и кучу других людей, которые для кино сделали гораздо больше, чем депутат Певцов, который еще и исхитрился выступить против самого кассового российского фильма "Чебурашка". К этому фильму можно относиться по-разному, но Певцов и Дугин назвали его чуть ли не пропагандой ЛГБТ. Мне кажется, это очень плохо», - заключил собеседник НСН.
Дмитрий Певцов ранее назвал фильм «Чебурашка» «диверсией» против российских детей. Его смутило, что главный герой назвал там «мамой» Сергея Гармаша, играющего Гену, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Однако, несмотря на мнения немногочисленных критиков, «Чебурашка» стал самым кассовым фильмом в российском прокате, обойдя «Аватар» Джеймса Кэмерона и собрав уже более 7 млрд рублей.
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