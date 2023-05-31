Минкультуры исключило Эрнста и Учителя из экспертных советов

Министерство культуры РФ исключило из экспертных советов по отбору кинопроектов, претендующих на господдержку, главу Первого канала Константина Эрнста, а также нескольких известных режиссеров и продюсеров.

В соответствии с приказом, размещенном на сайте ведомства, в эти советы больше не входят режиссеры Алексей Учитель и Владимир Хотиненко, продюсеры Петр Ануров и Антон Златопольский.