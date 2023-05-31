Минкультуры исключило Эрнста и Учителя из экспертных советов

Министерство культуры РФ исключило из экспертных советов по отбору кинопроектов, претендующих на господдержку, главу Первого канала Константина Эрнста, а также нескольких известных режиссеров и продюсеров.

В соответствии с приказом, размещенном на сайте ведомства, в эти советы больше не входят режиссеры Алексей Учитель и Владимир Хотиненко, продюсеры Петр Ануров и Антон Златопольский.

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Вместе с тем в число экспертов включены депутат Госдумы и актер Дмитрий Певцов, телеведущий Алексей Пиманов, а также два представителя РПЦ – протоиерей Дмитрий Рощин и священник Филипп Ильяшенко.

В конце апреля Эрнст посетил премьеру фильма «Вызов» в кинотеатре «Октябрь», в числе гостей которой также оказался телеведущий Иван Ургант, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:КиноМинкультурыКонстантин Эрнст

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