Забракованное Трампом полотно Уорхола выставили на аукцион за $700 тысяч
Полотно мастера поп-арта Энди Уорхола «Небоскребы Нью-Йорка», забракованное Дональдом Трампом, выставлено на аукцион Phillips, сообщает газета The Times.
Полотно было призвано увековечить память 68-этажного небоскреба «Трамп-тауэр» на Пятой авеню, построенного в 1983 году. Избранный президент США заказал эту картину в 1980-х годах. Тогда он назвал полотно «мрачными и брутальными».
Сейчас же ожидается, что картина уйдет с молотка за 700 тысяч долларов.
Ранее изумруд принца Садруддина Ага-хана продан на аукционе в Женеве за рекордные девять миллионов долларов, передает RT.
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