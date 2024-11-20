Забракованное Трампом полотно Уорхола выставили на аукцион за $700 тысяч

Полотно было призвано увековечить память 68-этажного небоскреба «Трамп-тауэр» на Пятой авеню, построенного в 1983 году. Избранный президент США заказал эту картину в 1980-х годах. Тогда он назвал полотно «мрачными и брутальными».

Сейчас же ожидается, что картина уйдет с молотка за 700 тысяч долларов.

Ранее изумруд принца Садруддина Ага-хана продан на аукционе в Женеве за рекордные девять миллионов долларов, передает RT.

