Роулинг написала новую книгу для детей о мальчике и поросенке

Британская писательница Джоан Роулинг написала новую книгу для детей «Рождественский поросенок».

Это добрая сказка, по сюжету которой мальчик Джек в канун Рождества теряет своего любимца — игрушечного поросенка, но не отчаивается и отправляется в неизвестную страну на поиски друга, говорится на сайте книжных магазинов Waterstones.

Гимнастика для ума. Почему молодежь снова начинает читать

Книгу переведут на более чем 20 языков мира. В России книга уже доступна для предзаказа на интернет-площадках.

Ранее писатель Вадим Панов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что российская молодежь стала относиться к чтению художественной литературы как к гимнастике для ума. Так он прокомментировал рост читательской активности в этой группе населения.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джоан РоулингКниги
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры