Роулинг написала новую книгу для детей о мальчике и поросенке

Книгу переведут на более чем 20 языков мира. В России книга уже доступна для предзаказа на интернет-площадках.

Ранее писатель Вадим Панов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что российская молодежь стала относиться к чтению художественной литературы как к гимнастике для ума. Так он прокомментировал рост читательской активности в этой группе населения.

