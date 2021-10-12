Роулинг написала новую книгу для детей о мальчике и поросенке
Британская писательница Джоан Роулинг написала новую книгу для детей «Рождественский поросенок».
Это добрая сказка, по сюжету которой мальчик Джек в канун Рождества теряет своего любимца — игрушечного поросенка, но не отчаивается и отправляется в неизвестную страну на поиски друга, говорится на сайте книжных магазинов Waterstones.
Книгу переведут на более чем 20 языков мира. В России книга уже доступна для предзаказа на интернет-площадках.
Ранее писатель Вадим Панов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что российская молодежь стала относиться к чтению художественной литературы как к гимнастике для ума. Так он прокомментировал рост читательской активности в этой группе населения.
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