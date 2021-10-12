Гимнастика для ума. Почему молодежь снова начинает читать
Писатель Вадим Панов объяснил НСН, почему не вся российская молодежь торчит в TikTok.
Российская молодежь стала относиться к чтению художественной литературы как к гимнастике для ума. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал писатель Вадим Панов, комментируя рост читательской активности в этой группе населения.
«Интерес есть, потому что, как ни крути, все-таки у нас читающая страна была когда-то. И подрастают дети, воспитанные родителями, которые в свое время читали. Поколения меняются, потому что поколение 90-х читало не очень много в силу объективных причин и не особенно приучено, а вот поколение между ними читали, и сейчас действительно возрождается интерес именно к чтению как к гимнастике для ума», - сказал он.
Ранее руководитель комитета по международному сотрудничеству Российского книжного союза, гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев газете «Известия» сообщил о росте читательской активности среди молодежи в возрасте 16-19 лет и 20-24 лет. Их интерес к чтению вырос в среднем на 62,7% по сравнению с допандемийным 2019 годом.
По мнению Панова, молодые люди увлечены не только легковесными литератрными новинками, но даже классикой.
«Молодежь интересуются не только современной литературой, но есть и большой запрос на толстые романы 19-20 веков, на серьезные литературные труды. Если посмотреть на топ продаж, то «1984» последние не просто один-два года, но десятки лет уверено находится в первой тройке», - отметил литератор.
Социальные сети, электронные развлекательные сервисы - серьезный конкурент книгам, но Панов не видит в этом проблемы - ведь тех, кто читает литературу, во все времена было меньше.
«Легкие развлечения так же естественны, как и все остальные, это часть нашей субкультуры. Просто раньше в доинтернетную эпоху молодые люди были футбольными фанатами, панками, хиппи и развлекались по-своему. Сейчас эпоха электронная, больше цифровых развлечений. Процент тех, кто читает, будет меньше, тех, кто таращится в tik tok, но это будут более развитые люди», - резюмировал Панов.
Читательские запросы и в Российской государственной детской библиотеке (РГДБ) говорят о том, что Чехова или Кафки в «вишлисте» подростков нет. Среди самых популярных запросов - антиутопии, манги и фэнтези. Например, «Тени Радовара» Марлуса Морсхейса, «Тайны Лариспема» Люси Пьерра-Пажо, «Субмарин» Андреаса Эшбаха, «Через сто лет» Эдуарда Веркина, «Сердце на Брайле» Паскаля Лютера.
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