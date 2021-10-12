Гимнастика для ума. Почему молодежь снова начинает читать

Российская молодежь стала относиться к чтению художественной литературы как к гимнастике для ума. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал писатель Вадим Панов, комментируя рост читательской активности в этой группе населения.

«Интерес есть, потому что, как ни крути, все-таки у нас читающая страна была когда-то. И подрастают дети, воспитанные родителями, которые в свое время читали. Поколения меняются, потому что поколение 90-х читало не очень много в силу объективных причин и не особенно приучено, а вот поколение между ними читали, и сейчас действительно возрождается интерес именно к чтению как к гимнастике для ума», - сказал он.

Ранее руководитель комитета по международному сотрудничеству Российского книжного союза, гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев газете «Известия» сообщил о росте читательской активности среди молодежи в возрасте 16-19 лет и 20-24 лет. Их интерес к чтению вырос в среднем на 62,7% по сравнению с допандемийным 2019 годом.