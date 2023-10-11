Российский сериал о ВОВ «Про людей и про войну» победил на фестивале в США
Серия короткометражных фильмов про Великую Отечественную войну «Про людей и про войну» и фантастический сериал «Грузчики» получили призы в пяти номинациях фестиваля веб-сериалов Minnesota Web Festival в США, сообщили в пресс-службе Института развития интернета.
Отмечается, что сериал «Про людей и про войну» назвали «Лучшим драматическим сериалом» и отметили его за «Лучший актерский состав» и «Лучшую оригинальную музыку к сериалу».
Кроме того, трагикомедию о карме и перерождении «Грузчики» признали «Лучшим фантастическим сериалом», а актера Данила Стеклова наградили за «Лучшее драматическое исполнение».
Накануне в сети появился трейлер спортивной драмы «Легенда о самбо», компания «Russian World Vision» представит картину на больших экранах к 85-летию этого вида спорта, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru