Российский сериал о ВОВ «Про людей и про войну» победил на фестивале в США

Отмечается, что сериал «Про людей и про войну» назвали «Лучшим драматическим сериалом» и отметили его за «Лучший актерский состав» и «Лучшую оригинальную музыку к сериалу».

Кроме того, трагикомедию о карме и перерождении «Грузчики» признали «Лучшим фантастическим сериалом», а актера Данила Стеклова наградили за «Лучшее драматическое исполнение».

Накануне в сети появился трейлер спортивной драмы «Легенда о самбо», компания «Russian World Vision» представит картину на больших экранах к 85-летию этого вида спорта, напоминает «Радиоточка НСН».

