Россияне включили Толстого и Достоевского в список «величайших поэтов»

Русские писатели Лев Толстой и Федор Достоевский, которые известны своими прозаическими произведениями, вошли в список поэтов, которых россияне считают величайшими. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом, по данным социологов, популярнее всех оказались Александр Пушкин – его назвали 78% опрошенных, далее в списке Михаил Лермонтов, Сергей Есенин и Владимир Маяковский.

Фамилию Толстого в перечень величайших поэтов включили 11% респондентов, Федора Достоевского назвали 6% опрошенных.