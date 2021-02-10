Россияне включили Толстого и Достоевского в список «величайших поэтов»
Русские писатели Лев Толстой и Федор Достоевский, которые известны своими прозаическими произведениями, вошли в список поэтов, которых россияне считают величайшими. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
При этом, по данным социологов, популярнее всех оказались Александр Пушкин – его назвали 78% опрошенных, далее в списке Михаил Лермонтов, Сергей Есенин и Владимир Маяковский.
Фамилию Толстого в перечень величайших поэтов включили 11% респондентов, Федора Достоевского назвали 6% опрошенных.
Между тем, ранее стало известно, что более трети россиян считают роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение» самой романтичной книгой. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на исследование, проведенное в преддверии Дня всех влюбленных книжным сервисом Mybook. Отмечается, что на втором месте в списке роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром», замыкает тройку лидеров повесть Александра Грина «Алые Паруса».
В топ-10 также вошли классические «романтические» произведения «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова и «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира.
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