«Огниво, Поляна и коты»: Какие фильмы россияне смотрели онлайн в новогодние каникулы

Фильм «Огниво» возглавил топ-10 Кинопоиска по итогам новогодних каникул. Картину за праздники посмотрели более 1,5 миллиона человек, сообщили в пресс-службе сервиса.

Всего за новогодние каникулы 13 миллионов человек смотрели фильмы в онлайн-кинотеатре. Второе место по просмотрам занимает сериал «Красная Поляна», третье место – у «Небриллиантовой руки». Эту картину чаще всего смотрели именно 31 декабря.