«Огниво, Поляна и коты»: Какие фильмы россияне смотрели онлайн в новогодние каникулы
Фильм «Огниво» возглавил топ-10 Кинопоиска по итогам новогодних каникул. Картину за праздники посмотрели более 1,5 миллиона человек, сообщили в пресс-службе сервиса.
Всего за новогодние каникулы 13 миллионов человек смотрели фильмы в онлайн-кинотеатре. Второе место по просмотрам занимает сериал «Красная Поляна», третье место – у «Небриллиантовой руки». Эту картину чаще всего смотрели именно 31 декабря.
Впервые в новогодний топ вошла анимационная картина, самым популярным мультиком стали «Три кота» (восьмое место). В топе также оказались «Прометей», новые «Папины дочки», «Баба Яга спасает Новый год», «Последний богатырь. Наследие», «Киберслав» и «Анора».
Ранее министр культуры России Ольга Любимова назвала «настоящим новогодним подарком» праздничные сборы в кинотеатрах российских сказочных фильмов «Волшебник Изумрудного города» и «Финист. Первый богатырь», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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